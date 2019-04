Profiel Sri Lanka

Het traanvormige eiland Sri Lanka, het voormalige Ceylon, gold jarenlang als het paradijs op aarde. Tot in 1983 de Tamil Tijgers de wapens opnamen in hun streven naar een onafhankelijke staat op het eiland in de Indische Oceaan. Een bloedige burgeroorlog volgde waarbij tienduizenden mensen omkwamen en vele Tamils het land ontvluchtten naar onder meer Nederland. De oorlog duurde tot 2009.

De Portugezen vestigden zich begin 16e eeuw op Ceylon (beroemd om zijn thee) als eerste Europeanen. In de 17e eeuw vestigde de Verenigde Nederlandse Compagnie (VOC) er meerdere factorijen, forten en theeplantages. In veel plaatsen steden zijn nog kerken en forten te vinden die door Nederlanders zijn gebouwd. Eind 18e eeuw namen de Britten het eiland over waarna het een Britse kroonkolonie werd.

Er wonen ruim 22 miljoen mensen op het eiland, dat in 1948 onafhankelijk werd van kolonisator Groot-Brittannië. De overgrote meerderheid van de bevolking is Singalees. Circa 15 procent is Tamil. Deze deze bevolkingsgroep woont vooral in het noorden.

De overgrote meerderheid van de (Singalese) bevolking (ongeveer 70 procent) is boeddhistisch. Ongeveer 7 procent is hindoeïstisch, dit zijn voornamelijk Tamils. Ongeveer 7 procent is moslim en eveneens ongeveer 7 procent is christelijk (hoofdzakelijk katholiek).