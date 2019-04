Professor vertelt over foto zwart gat

Wie wil weten hoe een internationale groep hoogleraren erin is geslaagd om een foto te maken van een zwart gat dat 55 miljoen lichtjaar van de aarde is verwijderd, kan zondagmiddag in Museum Het Valkhof in Nijmegen terecht. Daar geeft hoogleraar astrodeeltjesfysica Heino Falcke van de Radboud Universiteit in die stad een lezing over zijn droom die waarheid werd.

Radioastronoom Falcke is de drijvende kracht achter het onderzoek dat woensdag wereldwijd is gepresenteerd. Hij heeft ongeveer 25 jaar gewerkt aan zijn idee om radiotelescopen over de hele wereld digitaal met elkaar te verbinden. Door de verbinding ontstond de Event Horizon Telescope, een netwerk met een ongekend groot bereik.

Ongeveer een jaar geleden zagen de wetenschappers voor het eerst beelden van het superzware zwarte gat. De academische bevestiging duurde nog een jaar. Het zichtbare beeld van het zwarte gat is een wetenschappelijke sensatie.

Falcke vertelt in Het Valkhof over de geheimen van het heelal. Het museum heeft er een kleine expositie van kunst over het heelal aan gekoppeld.