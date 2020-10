Professioneel ingerichte gokkelder ontruimd in Brabantse Rijen

In Rijen (Noord-Brabant) heeft de politie donderdag een professioneel ingerichte gokkelder ontruimd. In de kelder van de woning aan het Landkaartje in de West-Brabantse plaats trof de politie gokkasten, pokertafels en duizenden euro’s contant geld aan. Alles is in beslag genomen en de politie onderzoekt de zaak samen met de Kansspelautoriteit.

De politie was de illegale gokruimte op het spoor gekomen na verschillende meldingen van overlast. De bewoner van het pand „moet zich bij de politie komen verantwoorden”, aldus de politie vrijdag.