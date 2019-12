‘Proefschrift Van Liempt wetenschappelijk in orde’

Journalist en tv-maker Ad van Liempt heeft zich met zijn proefschrift niet schuldig gemaakt aan een schending van de wetenschappelijke integriteit. Dat is de conclusie van een commissie van de Rijksuniversiteit Groningen, die dit onderzocht naar aanleiding van een klacht over het onderzoek naar SS-Obersturmführer Gemmeker, de commandant van kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog.

De klager verweet de promovendus dat hij zaken zou hebben vervalst en plagiaat zou hebben gepleegd bij het wetenschappelijk onderzoek. Van Liempt promoveerde in mei van dit jaar op het onderwerp.

De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat de promovendus basisprincipes eerlijkheid en zorgvuldigheid van de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening niet heeft geschonden. Van Liempt heeft geen plagiaat gepleegd of zaken vervalst, concludeert het CWI.