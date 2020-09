Proeffabriek maakt bioplastic met rioolslib en etensresten

Een proeffabriek in Dordrecht gaat volledig afbreekbaar bioplastic produceren met rioolslib, industrieel afvalwater en voedselresten. Bacteriën spelen de hoofdrol in de productie van het duurzame plastic. De microben zitten in het rioolslib. Ze „vreten zich vol” met vetzuren uit het afvalwater en maken daar PHBV van. Dat kan worden gewonnen in de vorm van poeder.

Van het poeder gaat de proeffabriek onder meer potjes maken voor de land- en tuinbouwsector. Het ompotten van gewassen wordt daardoor overbodig, want het potje wordt tijdens de kweek al op een natuurlijke manier afgebroken, schetsen de initiatiefnemers. Een andere mogelijke toepassing is ‘zelfhelend’ beton. Door het plastic aan beton toe te voegen, worden scheurtjes vanzelf gedicht.

De fabriek is een samenwerking tussen de waterschappen Brabantse Delta, De Dommel, Hollandse Delta, Scheldestromen en Wetterskip Fryslân, kenniscentrum STOWA, technologiebedrijf Paques en afval- en energiebedrijf HVC. Zij maakten hun overeenkomst dinsdag bekend. Met de proeffabriek hopen ze „een brug te slaan naar commerciële productie van PHBV.”

Gangbaar plastic wordt gemaakt uit olie. Aan het einde van de levensduur draagt het dikwijls bij aan milieuvervuiling, zoals de beruchte ‘plasticsoep’ in zeeën en oceanen. Ook in de recyclingcyclus gaan dingen fout. Interpol signaleerde onlangs nog in een rapport dat ingezameld plasticafval wereldwijd steeds vaker illegaal wordt verscheept, gestort, gedumpt of verbrand. Het PHBV uit de proeffabriek kent zulke problemen niet. Volgens de partijen die bij het project zijn betrokken, heeft het ook nog een hoge kwaliteit.

De proeffabriek wordt gebouwd bij een slibverwerkingsinstallatie van HVC in Dordrecht en gaat naar verwachting volgend jaar in bedrijf.