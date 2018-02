Proefboring bij Schiermonnikoog spoedig hervat

De voorbereidingen voor de proefboring naar gas ten noorden van Schiermonnikoog worden zaterdag voortgezet. Wanneer met het boren zelf wordt begonnen, kon een woordvoerder namens het consortium van drie betrokken partijen niet zeggen. Maar dat zal volgens hem heel spoedig zijn.

De proefboring zou aanvankelijk vrijdag beginnen, maar is uitgesteld door een bezetting van het boorplatform door medewerkers van Greenpeace.

Volgens de opdrachtgever voor de boring was sprake van een onveilige situatie op het platform door de aanwezigheid van vier actievoerders. Zij zijn door de Kustwacht met een helikopter van het platform gehaald. Daarnaast zijn vijf actievoerders aangehouden omdat ze op een schip in de buurt zaten. Zij werden volgens Greenpeace na een uurtje weer op vrije voeten gesteld. De vier actievoerders die aan boord van het boorplatform zijn geklommen, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag eveneens in vrijheid gesteld, aldus Greenpeace. Zij hebben wel een proces-verbaal gekregen.

Het platform ligt circa 20 kilometer boven Schiermonnikoog in de Noordzee. Tegenstanders op Schiermonnikoog voelen zich overvallen door de aankondiging van de proefboring. De opdrachtgever zegt de zorgen van de bewoners te begrijpen en kondigt aan opnieuw met hen in contact te treden om informatie te verschaffen, onder meer over de milieuaspecten van de boring.