„Proef wietteelt gevaarlijk en onhaalbaar”

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema vindt de proef met gereguleerde wietteelt in de huidige vorm onhaalbaar. Dat schrijft ze in een brief aan minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Bruno Bruins (Volksgezondheid). „Deelname door Amsterdam, als grootste coffeeshopgemeente, is onder deze voorwaarden praktisch niet uitvoerbaar en is bovendien risicovol voor de openbare orde”, schrijft ze.

Volgens Halsema zijn de grootste problemen dat alle coffeeshops in een gemeente deel moeten nemen aan de proef en dat de coffeeshops in een keer de overstap moeten maken. De burgemeester geeft twee opties aan de ministers om de proef te verbeteren. Zo zouden coffeeshops niet meer verplicht moeten zijn om deel te nemen en tijdens de overgangsperiode zou niet alle wiet in de winkel van gereguleerde kwekers moeten komen.

„Het nu voorgestelde gereguleerde aanbod van twintig tot dertig soorten wiet en (Nederlandse) hasj is onvoldoende gelet op het huidige aanbod van enkele honderden varianten”, staat in de brief. Halsema wil dan ook dat het aanbod beter wordt, mogelijk met illegaal wiet.

Het plan houdt in dat alle coffeeshops in zes tot tien gemeenten wiet krijgen van door de overheid uitgekozen wiettelers en dat de coffeeshops dat legaal mogen verkopen.