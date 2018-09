Proef weekendmetro regio Rotterdam verlengd

In de regio Rotterdam rijden de metro’s ook in 2019 op vrijdag en zaterdag tot ongeveer 2.00 uur door. Deze weekendmetro is een initiatief van Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Lansingerland, Albrandswaard, Schiedam en Nissewaard. De proef kost deze gemeenten, die gezamenlijk bijna een miljoen inwoners hebben, 305.000 euro.

Als ook het tweede jaar van de proef positief uitvalt, wordt de weekendmetro structureel in de dienstregeling opgenomen. Het experiment is eind 2017 gestart. Vervoersbedrijf RET rekende op 1000 reizigers per weekend, uit de tellingen blijkt dat er veel meer reizigers zo laat met de metro gaan: 3000 per weekend.

Amsterdam kent al een dergelijke nachtelijk dienstregeling.