Proef om aanrijding met reeën te voorkomen

In Gelderland en Utrecht is een proef begonnen om te zien welke maatregelen het meest effectief zijn om aanrijdingen met reeën te voorkomen. De test geldt voor twee maatregelen: ‘virtuele hekwerken’ en ‘gericht afschot’.

De virtuele hekken bestaan uit sensoren en paaltjes in de wegberm. De sensoren geven, wanneer ze door koplampen worden beschenen, een geluids- en lichtsignaal dat reeën afschrikt om over te steken. De andere maatregel is het verminderen van de reeënpopulatie door ze gericht af te schieten in het gebied direct langs de wegen.

De proef gaat vier jaar duren. Hij wordt gedaan op 6 kilometer weg op de Utrechtse Heuvelrug en 18 kilometer in de Achterhoek. Als eerste wordt daar een tijdje gemeten hoeveel reeën in de bermen staan of oversteken. De hele periode wordt bijgehouden hoeveel dieren daar worden aangereden.

In de periode 2016-2017 zijn in Nederland ruim 6300 reeën geregistreerd als slachtoffer van een aanrijding op verkeerswegen. Doordat de reeënpopulatie nog steeds groeit, neemt ook het aantal aanrijdingen toe.