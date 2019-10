Proef NS met automatische ‘piloot’ in trein

Op de Hanzelijn tussen Lelystad en Zwolle rijdt nog dit najaar een trein met een ‘automatische piloot’. Volgens de Nederlandse Spoorwegen gaat het om een testrit zonder reizigers, waarbij wel voor de zekerheid een machinist in de cabine aanwezig is.

„In de cabine wordt een computerunit geplaatst die de trein bestuurt. Die weet alles van de trein en de infrastructuur en is in staat om de trein te besturen door al deze informatie samen te brengen”, aldus een NS-woordvoerder. Hij maakt de vergelijking met de automatische piloot in een vliegtuig, waarbij ook een (co)piloot aanwezig is.

Aanleiding voor de proef op de Hanzelijn, die wordt gehouden door NS, ProRail en het ministerie van Infrastructuur, is het toenemend aantal reizigers en de drukte op het spoor. Door deze technologie kunnen treinen volgens hem korter achter elkaar rijden. „Om de schaarse infrastructuur zo goed mogelijk te benutten, startten we al met de tienminutentrein tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam. Ook introduceerden we een smartwatch waardoor treinpersoneel op de seconde nauwkeurig kan vertrekken.”