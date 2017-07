Proef met zeewierteelt in Waddenzee

Hij hoopt de eerste commerciële zeewierkweker in de Waddenzee te worden. Vlielander Nils Koster is ervan overtuigd dat de waterplant de groente van de toekomst is. „De noodzaak om de wereldbevolking duurzaam van voedsel te voorzien vraagt om nieuwe bronnen.” Donderdag start hij met een proefopstelling om te onderzoeken hoeveel wier hij kan kweken en van welke kwaliteit.

Eigenlijk is hij kaasmaker. Elke maand wandelt Koster het wad op om een emmertje wier te rapen waarmee hij zijn product verrijkt. In het wild is voldoende beschikbaar voor zijn Vlielander Bunkerkazen, maar daar schieten ze elders op de wereld weinig mee op. Terwijl zeewier volgens onderzoeker Klaas Timmermans van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een hoogwaardig product is. „Er zitten tot 20 procent eiwitten in, waardoor zeewier een goed alternatief kan zijn voor soja. Het land raakt op, de zeebodem is een prima alternatief om groenten op te kweken. In Azië wordt in baaien al eeuwenlang wier geteeld, nu zie je ook in Europa langzaam initiatieven ontstaan.”

Eerder dit jaar trok het kabinet 5 miljoen euro uit om meer onderzoek naar zeewierteelt te kunnen doen. In de Oosterschelde en voor de Scheveningse kust lopen al langer projecten, daar komt nu de Waddenzee bij. Elke omgeving geeft nieuwe uitdagingen, zegt Timmermans. „In zee leven allerlei organismen die de teelt beïnvloeden. Niet alle wieren doen het onder alle omstandigheden even goed. Ik ben positief over de mogelijkheden, we weten alleen nog te weinig. Over vijftien tot twintig jaar verwacht ik dat we op grote schaal zeewier verbouwen.”

Dat hoeft niet per se dicht langs de kust te zijn. Al lijkt halverwege de oceaan ook geen optie. Timmermans: „Dat is niet praktisch. Bovendien moet ook zeewier worden bemest. Rivieren voeren grote hoeveelheden stikstof en fosfaat aan. In de Noordzee vind je geconcentreerde hoeveelheden. Hoe verder je weggaat, hoe minder daarvan overblijft.”

Nils Koster denkt dat consumenten zeker zullen warmlopen voor zeewier. „Er bestaan al hamburgers op basis van wier. In Ierland maken ze een soort tagliatelle, een pastavervanger. Mensen moeten het leren bereiden. Dankzij de vele soorten zijn er ook veel smaken. Zelf ga ik zeesla produceren, een hartige groente met een wat zilte smaak. De wilde variant gebruik ik nu al in de kazen. Voordat mensen de eerste hap nemen, zijn ze vaak wat sceptisch. ‘Het valt niet tegen’, krijg ik daarna te horen. Een groter compliment kun je van een Fries niet krijgen.”