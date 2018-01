Proef met prepaid energie in Rotterdam

Tientallen Rotterdamse en Arnhemse huishoudens testen de komende maanden een nieuwe, prepaid energiedienst die hoge kosten door afsluiting moet voorkomen. De dienst werkt als een prepaid telefoonabonnement; deelnemers kopen een tegoed aan energie en kunnen dit zelf opwaarderen.

De proef in Rotterdam wordt door netbeheerder Stedin, energieleverancier Greenchoice en Alliander gedaan. De pilot in Arnhem door netbeheerder Liander, Nuon en Stichting Energiebank Nederland. Op basis van de pilots bepalen de betrokken partijen of en hoe de prepaid energiedienst een vervolg krijgt.

Deelnemende huishoudens kunnen via een webportal hun verbruik en actuele energiesaldo zien, vertaald naar het aantal dagen dat ze nog energie hebben. Als het energiesaldo te laag is, ontvangen ze een bericht en kan er via de de portal snel worden opgewaardeerd. Is het tegoed op, dan is een klein bedrag overmaken voldoende om binnen een paar minuten weer stroom te hebben. Een schakelaar in de meterkast kan op afstand de stroomtoevoer in- en uitschakelen.

Het komt met regelmaat voor dat een huishouden door het herhaaldelijk niet betalen van de energierekening worden afgesloten van gas en elektriciteit. In Rotterdam wordt bijvoorbeeld dagelijks een huishouden afgesloten.

Elk jaar zijn netbeheerders, huishoudens met betalingsproblemen en energieleveranciers miljoenen euro’s kwijt door afsluitingen. Met de prepaid energiedienst willen de betrokken partijen huishoudens meer bewust maken van hun energieverbruik en extra hulp bieden om afsluiting en nieuwe schulden te voorkomen.