Proef met pendelbus asielzoekers verlengd

De proef met een zogenoemde asielbus, tussen Emmen en het azc in Ter Apel (Groningen), krijgt een vervolg. Volgens vervoersbedrijf Qbuzz is de pilot tot nu toe succesvol en zijn er geen incidenten meer geweest, niet op de pendelbus maar ook niet op de reguliere lijnbussen in de regio.

De proef ging half mei van start omdat asielzoekers overlast veroorzaakten op de lijnbussen. Buschauffeurs voelden zich niet veilig meer, na bedreigingen en intimidaties. De pilot zou donderdag aflopen.

Volgens Qbuzz heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid besloten de proef te verlengen. De vervoerder zelf had de zaak destijds aangekaart. De Tweede Kamer drong erop aan het vervoer niet gratis te maken, om wangedrag niet te belonen. Daarom is de prijs van een kaartje vrijwel gelijk aan die voor de normale buslijn.

De kaartjes voor de asielbus moeten vooraf worden gekocht. Ook is de bushalte bij de ingang van het azc, en daarmee in het zicht van de beveiliging.