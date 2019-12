Proef met grotere fietsrekken in Zwolle en Zutphen

ProRail en NS plaatsen volgend jaar bij wijze van proef in de stallingen in Zwolle en Zutphen speciale rekken voor e-bikes, bakfietsen en andere grote rijwielen.

Dat bevestigt een woordvoerder van ProRail na berichtgeving door het AD. In het nieuw ontwikkelde rek is meer ruimte voor die fietsen. Ze zijn 50 centimeter breed in plaats van 37 centimeter.

De proef wordt uitgevoerd omdat steeds meer mensen met e-bikes, fietsen met een krat voorop, speedpedelecs en andere grote fietsen naar de stallingen komen. Een aantal jaren geleden kwam 5 procent van de treinreizigers met een speciale fiets naar de stalling. Tegenwoordig geldt dat voor 16 procent van de reizigers. „Op een traditionele fiets rijden mensen gemiddeld maximaal 4 kilometer naar het station. Op een e-bike is dat wel 10 kilometer”, aldus de woordvoerder van ProRail.

In Zwolle wordt een nieuwe ondergrondse stalling gebouwd voor ongeveer 5500 fietsen. Daarvan worden honderden plekken gereserveerd voor mensen die met zo’n speciale fiets naar het station komen. In Zutphen wordt de bestaande stalling met plek voor 3500 rijwielen aangepast om rekken voor grote fietsen te kunnen plaatsen.