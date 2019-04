Proef met ganzen verjagen mislukt

Een experiment om ganzen op boerenakkers te laten verjagen door vrijwilligers, is mislukt. Voor de proef van de provincie Zuid-Holland, de Dierenbescherming en boerenorganisatie LTO meldden zich te weinig vrijwilligers aan, aldus de Dierenbescherming woensdag.

De proef zou plaatshebben in de Zuid-Hollandse Hoeksche Waard. De Dierenbescherming was enthousiast over het „diervriendelijke alternatief voor het afschieten van vele honderden ganzen”.

„Maar op onze oproep voor vrijwilligers kwamen maar vijf aanmeldingen. Aangezien je de vogels wekenlang elke dag moet verjagen, was dat aantal te weinig om effectief te zijn”, zegt Carmen Silos van de dierenorganisatie.

Silos denkt dat de Hoeksche Waard te afgelegen is om voldoende deelnemers te krijgen. „We doen graag mee aan een nieuw experiment volgend jaar in een wat dichterbevolkt gebied.”

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, die de jagers levert voor het afschieten van ganzen, spreekt van „een flop”. Een plaatselijke jager was de enige die 48 keer kwam opdagen om ganzen te laten schrikken, aldus de vereniging. „Andere vrijwilligers vonden het ,,te ver” en „te vroeg”.’’