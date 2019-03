Proef met automatische trein in Groningen

Voor het eerst rijdt zaterdag een personentrein op de automatische piloot. Het gaat om een proef met cruise controle op het traject tussen Groningen en Zuidhorn. Dat heeft de provincie Groningen donderdag laten weten.

De testtrein gaat de komende week meerdere keren rijden. Eind vorig jaar deed ProRail al een test met een zelfrijdende vrachttrein op de Betuweroute tussen de Maasvlakte en de Duitse grens.

De testtrein is uitgerust met een systeem dat de taken van de machinist overneemt. De machinist is nog wel op de trein aanwezig.