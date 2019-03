Proef automatische trein Groningen „geslaagd”

Een proef met een personentrein op de automatische piloot is geslaagd, melden de initiatiefnemers. De testen met cruisecontrol op het traject tussen Groningen en Zuidhorn werden sinds zaterdag uitgevoerd door de provincie Groningen, spoorbeheerder ProRail, vervoerder Arriva en treinfabrikant Stadler.

Volgens de partijen zijn de tests, die ’s nachts plaatsvonden, voorspoedig verlopen en hebben ze veel gegevens opgeleverd. De verwachting is dat het systeem, dat de taken van de machinist overneemt, kan bijdragen aan constanter en punctueler rijden. Daardoor kunnen er meer treinen op een traject gaan rijden.

Hoeveel tijdwinst geboekt wordt en hoeveel extra treinen kunnen rijden, moet blijken uit vervolgtesten. De partijen noemen de test „een mooie eerste stap om door te gaan”.

De bedoeling van het systeem is niet om de machinist te vervangen, want deze blijft verantwoordelijk voor de besturing. Het systeem is er om hem of haar te ondersteunen.