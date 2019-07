Productie wierook dreigt te halveren

De productie van wierook dreigt de komende twintig jaar te halveren. Dat vrezen Ethiopische en Nederlandse wetenschappers, aldus het betrokken Wageningen University & Research. Begrazing door rundvee, geiten en kamelen, branden en insectenplagen zijn de vermoedelijke veroorzakers van de productiedaling, schrijven ze in wetenschapsblad Nature Sustainability.

Hars voor wierook wordt getapt van bomen en struiken die groeien in droge bosgebieden in de Hoorn van Afrika, het Arabische schiereiland en India. De nieuwe studie toont aan dat Boswellia papyrifera-bomen, de meest voorkomende bronnen van wierook, snel in aantal afnemen. Met het verdwijnen van oudere bomen en het uitblijven van jonge bomen, komt de wierookproductie ernstig in gevaar.

De onderzoekers pleiten voor een collectieve aanpak om de ineenstorting van bomenpopulaties te voorkomen. Ze willen verbeterde plannen voor bosherstel, bescherming van bosgebieden en jonge planten, aanplanting en verzorging van nieuwe bomen en ook aangepaste wetten en regelgeving.