„Producenten verslaafd aan wegwerpplastic”

Levensmiddelenproducenten zijn verslaafd aan wegwerpplastic. Plannen om de groeiende productie ervan een halt toe te roepen, zijn er niet en ook zijn ze er niet transparant over. Dat meldt Greenpeace International, die elf grote producenten bevroeg naar hun gebruik van plastic, hun beleid en ambitie.

Geen van de ondervraagde bedrijven heeft beleid of plannen om iets te doen aan de groeiende productie van wegwerpplastic. „In het huidige productietempo verviervoudigt de hoeveelheid wegwerpplastic tot 2050. We kunnen daar niet tegenop recyclen”, zegt Meike Rijksen, campagneleider plastic. Het is volgens de organisatie van levensbelang dat er radicaal wordt geminderd met plastic.

Uit het onderzoek blijkt dat bedrijven meer denken aan recycling dan aan verminderen. Verder weten veel producenten niet of hun verpakkingen worden gerecycled of waar het wegwerpplastic na gebruik blijft.

De ondervraagde bedrijven zijn Coca-Cola, Colgate-Palmolive, Danone, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Mars, Nestlé, Mondelēz, PepsiCo, Procter & Gamble en Unilever. Geen van de bedrijven heeft volledige informatie verstrekt over hun plastic voetafdruk, meldt Greenpeace.

„We hoopten tijdens dit proces de voorlopers in de sector te identificeren, maar in plaats daarvan kwamen we erachter dat de hele sector verzuimt verantwoordelijkheid te nemen voor de plasticvervuiling”, zegt Rijksen. Greenpeace bepleit regelgeving die bedrijven verplicht om wegwerpproducten te vermijden. Woensdag wordt hierover gestemd in het Europees Parlement.