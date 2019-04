Producent haalt Franse streekkazen uit schap

Société Fromagèrie de la Brie laat alle streekartikelen uit de schappen halen, omdat bij een controle de gevaarlijke darmbacterie Listeria monocytogenes is gevonden. Het gaat om kazen die zijn verkocht bij verschillende (kaas)winkels in Nederland, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit vrijdag.

Het gaat om kazen met diverse houdbaarheidsdata tot en met 11 mei 2019 en met een productiecode die begint met 77432. De bacterie werd ontdekt in de rauwmelkse kaas Coulommiers. Uit voorzorg heeft de Franse autoriteit besloten om alle rauwmelkse en gepasteuriseerde kazen van deze producent terug te roepen.

Listeria is een bacterie die voedselvergiftiging kan veroorzaken. Gezonde mensen hebben meestal weinig last van een besmetting. Het is vooral gevaarlijk voor zwangeren, baby’s en ouderen met een verminderde afweer. De belangrijkste symptomen zijn overgeven, buikkrampen, diarree, hoofdpijn en koorts.