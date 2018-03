Proces zaak-Nicole van den Hurk in augustus

Het gerechtshof in Den Bosch behandelt het hoger beroep over de doodslag en verkrachting van het Eindhovense meisje Nicole van den Hurk (15) in 1995 in augustus inhoudelijk. Dat besliste het hof tijdens een korte niet-inhoudelijke zitting.

Verdachte Jos de G. werd alleen veroordeeld voor de verkrachting. Zowel hij als het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep.

Voor augustus is nog één zitting, 15 mei. Daarin wordt besloten of De G. de gevangenis uit mag, zodat hij terug kan naar de tbs-kliniek waarin hij verbleef toen hij in januari 2014 werd opgepakt. De G. kreeg vijf jaar cel opgelegd. Mocht die straf definitief zijn geweest, dan zou De G. op 20 mei van dit jaar op vrije voeten komen. Daarom moet voor die tijd bepaald worden wat er met het voorarrest gebeurt.

De aanklager zei dinsdag dat hij wil dat De G. in de cel blijft.