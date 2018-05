Proces Wilders zeker half jaar vertraagd

De behandeling van de strafzaak tegen PVV-leider Geert Wilders loopt zeker een half jaar vertraging op. Na het toegewezen wrakingsverzoek moet het gerechtshof Den Haag nieuwe raadsheren aanwijzen die zich over de zaak moeten buigen.

„Zij moeten zich inlezen in het dossier en daar is tijd mee gemoeid”, aldus persraadsheer Kiki Plugge vrijdag. „Daarbij is dit een grote zaak die ingepland moet worden in de rest van het schema van het hof.”

Volgens Plugge is het voor een rechter „nooit prettig” na een wraking van een zaak gehaald te worden. „Het kan gebeuren, maar plezierig is het niet. Je gaat er als rechter van uit dat je onpartijdig en professioneel je werk doet.”