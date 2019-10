Proces Wilders uitgesteld tot december

Het gerechtshof heeft de voortzetting van het hoger beroep in het ‘minder Marokkanen’-proces van Geert Wilders uitgesteld tot 9 december. Het hof wil voor de nieuwe zitting worden geïnformeerd over „aanvullende stukken die betrekking kunnen hebben op de vervolgingsbeslissing” van de politicus.

De PVV’er en zijn advocaat hadden wederom om aanhouding van de zaak gevraagd omdat er volgens hen steeds meer bewijs is dat toenmalig justitieminister Ivo Opstelten (VVD) zich actief met de vervolging van Wilders heeft bemoeid. Dat mag niet, het Openbaar Ministerie gaat over vervolging en informeert het ministerie daarover.

Advocaat Geert-Jan Knoops had al vaker om aanhouding gevraagd, maar tot nu toe ging het hof daar iedere keer niet in mee. Oorspronkelijk stond woensdag de laatste reactie van de advocaat gepland - de zogeheten dupliek - en daarna zou Wilders als laatste de kans krijgen om zijn mening over de zaak te geven.

Het hof heeft het Openbaar Ministerie nu opgedragen om alle stukken die te maken kunnen hebben met eventuele bemoeienis vanuit het ministerie, toe te voegen aan het proces-verbaal.

Het OM heeft altijd ontkend dat er enige sprake van bemoeienis is vanuit het ministerie. „Telkens komt dit terug vanuit de verdediging, ik ben daar inmiddels enigszins boos over”, reageerde de advocaat-generaal. Op de uitstelbeslissing wilde hij na afloop niet reageren.