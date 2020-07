Proces viervoudige moord Enschede start op 15 september

Het proces tegen de drie hoofdverdachten van de viervoudige moord in Enschede in november 2018 gaat van start op 15 september. Dat maakte de rechtbank in Almelo, waar het proces plaatsvindt, vrijdag bekend. Aansluitend worden ook de zaken tegen drie medeverdachten behandeld. In totaal wordt er een week voor alle zaken uitgetrokken. Op 23 oktober wordt het onderzoek formeel afgesloten en op 6 november doet de rechtbank uitspraak.

Op 13 november 2018 werden de vier slachtoffers gevonden in een growshop in Enschede. Ze waren van dichtbij doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie zijn drie van oorsprong uit Servië afkomstige mannen verantwoordelijk voor de moordpartij, de 59-jarige Camiel A. en zijn zoons Dejan A. (33) en Denis A. (32).

Het OM beschikt naar eigen zeggen over een zee aan bewijsmateriaal, bestaande uit onder andere camerabeelden, DNA-sporen, wapens en vingerafdrukken. Tot nu toe zwegen de drie hoofdverdachten in alle talen. De aanleiding tot de moordpartij zou een conflict in de hennepwereld zijn geweest. De drie medeverdachten in deze zaak zouden de wapens hebben geleverd, al waren zij er volgens het OM niet van op de hoogte waarvoor die zouden worden gebruikt.

Aanvankelijk zou de inhoudelijke behandeling in april plaatsvinden, maar vanwege de coronacrisis werd die uitgesteld.