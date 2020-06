Proces vermoedelijke bendeleider ‘Rico de Chileen’ van start

In de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp vindt vanaf dinsdag het strafproces plaats tegen de 46-jarige Richard R., beter bekend als Rico de Chileen. Volgens het Openbaar Ministerie heeft R. aan het hoofd gestaan van een misdaadbende die zich toelegde op het plegen van liquidaties, drugshandel en witwassen. De Chileense Amsterdammer zou nauw hebben samengewerkt met Ridouan Taghi. De rechtbank heeft vijf dagen voor het proces uitgetrokken.

R. werd in oktober 2017 in zijn geboorteland opgepakt op verzoek van justitie in Amsterdam, en vervolgens aan Nederland uitgeleverd. Sindsdien zit hij in een cel in de extra beveiligde gevangenis (EBI) in Vught. Hij wordt door het OM gerekend tot het zwaarste segment criminelen van dit moment, en Ridouan Taghi is, nog voordat hij is berecht, inmiddels bekend komen te staan als de schrik van de Nederlandse onderwereld.

De mannen zouden achter een ongekende hoeveelheid liquidaties zitten. Taghi, die lang voortvluchtig was en in december in Dubai werd opgepakt, staat terecht in het omvangrijke liquidatieproces Marengo, dat zich nog in een voorbereidende fase bevindt. De advocaat van de kroongetuige in dat proces, Derk Wiersum, werd in september doodgeschoten. Taghi figureert ook als opdrachtgever in het dossier van het liquidatieproces rond motorclub Caloh Wagoh.

De lopende strafzaak tegen R., Orinus genoemd, omvat geen concrete moordzaken. Het OM heeft eerder al kenbaar gemaakt dat het werkt aan nog een onderzoek tegen de man (Orinus 2), waarin dat wel het geval is. Evenals in de zaken tegen Taghi en andere vermoedelijke criminele kopstukken put justitie uit een enorme hoeveelheid geheime berichten tussen verdachten onderling.

Eerder dit jaar meldde het OM dat specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) ook nog een hoeveelheid verwijderde, versleutelde communicatie van R. leesbaar hebben kunnen maken. Het gaat om zogeheten PGP-berichten, waarbij PGP staat voor ‘Pretty Good Privacy’. Ontmantelde PGP-servers in het buitenland hebben justitie in Nederland een schat aan potentieel belastend materiaal opgeleverd.