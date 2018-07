Proces treinkaping 1977 in de eindfase

Woensdag komt de rechtbank in Den Haag mogelijk met een eindoordeel over het geweld dat militairen toepasten bij de beëindiging van de Molukse treinkaping bij De Punt in 1977. De kans bestaat ook dat de rechtbank meer informatie wil en opnieuw met een tussenvonnis komt. Hoe verliep de zaak tot nu toe?

23 mei tot 11 juni 1977: negen gewapende Molukkers kapen een trein bij het dorp De Punt in Drenthe. Tegelijkertijd wordt een basisschool gegijzeld in Bovensmilde.

11 juni 1977: mariniers maken een eind aan de treinkaping. Hierbij komen zes kapers en twee gegijzelden om het leven, door kogels van de militairen. Drie daders krijgen zes tot negen jaar celstraf opgelegd.

2015: nabestaanden van twee omgekomen kapers, Max Papilaja en Hansina Uktolseja, dagen de Staat. Dat gebeurt zo laat, omdat belangrijke informatie niet eerder door de Staat is vrijgegeven. Hun advocaat Liesbeth Zegveld vindt dat er bewijs is dat het tweetal van dichtbij is geëxecuteerd en stelt de Staat aansprakelijk voor ‘het onrechtmatige optreden’. De Staat ontkent dat er sprake is van executies en onrechtmatig toegepast geweld.

2016 en 2017: de rechtbank bepaalt dat de betrokken mariniers mogen worden gehoord als getuigen. Ze kunnen niet worden vervolgd. Ook moet een transcriptie worden vrijgegeven van geluidsopnamen van de bevrijdingsactie.

najaar 2017: elf mariniers worden in de rechtszaal gehoord, afgeschermd voor het publiek en met stemvervorming. De geluidsbanden worden achter gesloten deuren afgedraaid.

eind 2017: Zegveld doet aangifte tegen Defensie vanwege de beïnvloeding van getuigen. De verklaringen van de mariniers zijn volgens haar ongeloofwaardig. Ze herkennen zich niet op de geluidsbanden en bovendien is Defensie volgens haar de fout in gegaan door de mariniers voor te bereiden, onder meer door ze bij een advocaat de geluidsbanden te laten horen en bijeenkomsten te organiseren. Defensie wijst de beschuldigingen van de hand. Het onderzoek hiernaar door het Openbaar Ministerie (OM) loopt nog.

mei 2018: Zegveld wil alsnog aantonen dat er sprake is van een geheim bevel aan de mariniers om alle kapers te doden. Ze wil daarvoor oud-premier Dries van Agt laten horen en enkele oud-topcommandanten.

25 juli 2018: de rechtbank komt met een vonnis of zal mogelijk nieuwe getuigen oproepen.