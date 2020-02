Proces tegen oud-voorman No Surrender gaat verder

De rechtbank in Groningen is dinsdag verder gegaan met het strafproces tegen Henk Kuipers. De voormalige No Surrender-voorman wordt verdacht van twaalf strafbare feiten, waaronder het leiding geven aan een criminele organisatie.

Vorige week dinsdag werden vijf feiten behandeld. Daarbij ging het onder andere om het afpersen van relaties van een zakenman uit Sneek. Kuipers probeerde toen ’s ochtends de zitting uit te laten stellen. Hij heeft een navelbreuk en voelde zich niet fit genoeg. De rechters lieten de zaak doorgaan, waarop Kuipers vergeefs probeerde andere rechters te krijgen. Daarna deed hij een beroep op zijn zwijgrecht. Daar kwam hij later op terug.

Kuipers wordt dinsdag gehoord over het leiding geven bij No Surrender en het afpersen van (ex-)leden van de motorclub. Naar verwachting komt het Openbaar Ministerie (OM) bij de volgende zitting, op 5 maart, met de strafeis. Daarna komen nog de advocaten aan het woord.