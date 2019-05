Proces tegen militairen opgeschort

De rechtszaak tegen vijf militairen die worden beschuldigd van mishandeling en bedreiging van collega’s, is vrijdag abrupt opgeschort. Dat komt omdat het Openbaar Ministerie (OM) in hoger beroep is gegaan tegen de verjaring van een deel van de feiten die op de aanklacht stonden. De militaire raadkamer van de rechtbank in Arnhem besloot donderdag dat feiten die zijn gepleegd voor 20 maart 2013 niet meetellen in dit proces, omdat de termijn van zes jaar is overschreden.

De twee officieren van justitie verzetten zich daar om principiële redenen tegen, zo bleek halverwege het requisitoir. Ze vinden dat de raadkamer pas een uitspraak kan doen als het gerechtshof een oordeel heeft gegeven over de verjaring.

Het OM wilde de zitting wel afronden, maar de verdediging vond dat een schending van de belangen van hun cliënten. De raadkamer heeft daarop het proces voor onbepaalde tijd aangehouden.