Proces tegen Limburgse Bandidos na zes jaar van start in maart

Zes jaar na de arrestaties van vermeende leden van de Limburgse Bandidos gaat komend voorjaar het proces voor de rechtbank van start. Een woordvoerster van het OM bevestigde woensdag naar aanleiding van berichtgeving van dagblad De Limburger dat het proces eind maart 2021 begint.

„De veertien verdachten worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, afpersen, drugsdelicten, witwassen en openlijk geweld”, zegt de woordvoerster. „Alle verdachten wachten het proces in vrijheid af.”

Een zegsvrouw van de rechtbank in Maastricht zei woensdag in een toelichting dat „gekoerst wordt” op eind maart, maar de exacte planning moet nog gemaakt worden. Ook kon ze niet zeggen hoeveel zittingsdagen er voor het proces worden uitgetrokken.

Op 27 mei 2015 viel de politie binnen in 35 panden in Limburg en het zuidoosten van Brabant, waarbij negentien mannen en een vrouw werden gearresteerd. Daarbij werden onder meer wapens, drugs en geld in beslag genomen. De verdachten zouden volgens het OM leden zijn van de Limburgse afdeling van de Bandidos. Eind 2015 werden ze onder voorwaarden op vrije voeten gesteld, maar dertien van hen bleven vervolgens nog maanden in huisarrest. In juli 2016 hief de rechtbank ook dat huisarrest op. Tot december 2016 hadden de verdachten ook een onderling contactverbod.

In december 2018 besliste het Gerechtshof in Den Bosch dat onder meer de plaatselijke chapter Sittard van de Bandidos mag blijven bestaan. De meeste in 2015 aangehouden verdachten maakten deel uit van deze chapter. Het OM eiste indertijd een algeheel verbod van de Bandidos, maar het hof ging daarin slechts ten dele mee. De landelijke organisatie werd verboden, maar plaatselijke chapters vallen buiten dat verbod.