Proces tegen Klaas Otto voortgezet

De rechtbank in Groningen is verdergegaan met de strafzaak tegen Klaas Otto. Twee weken geleden ontsloeg de oprichter van No Surrender zijn advocaat op zitting.

Volgens Otto was er een vertrouwensbreuk. Donderdagochtend zaten de twee weer naast elkaar in de zaal. Otto gaat vragen beantwoorden over zijn rol binnen No Surrender. Ook over de regels binnen de motorclub zal hij vertellen, zei hij, terwijl hij dat eerder niet wilde. Het Openbaar Ministerie komt donderdag nog niet met een strafeis.

Otto wordt, samen met (ex-)leden van No Surrender Henk Kuipers, Rico R. en Theo ten V., verdacht van het leiden van een criminele organisatie. De motorclub werd in juni door de rechtbank in Assen verboden.

De rechtbank in Groningen had aanvankelijk twaalf dagen voor het proces uitgetrokken. Het dossier van Kuipers kon twee weken geleden niet worden besproken door ziekte van zijn advocaat. De zaken tegen R. en Ten V. werden wel behandeld. De rechter was binnen een uur klaar, omdat beide mannen geen vragen beantwoordden.