Proces tegen Helmondse ex-wethouder gaat door

De verdachte Helmondse oud-wethouder Peter Tielemans is psychisch in staat om terecht te staan in de strafzaak tegen hem wegens corruptie en diefstal. De rechtbank in Den Bosch heeft dat maandag bepaald op basis van onderzoek van een psychiater naar de geestestoestand van de 62-jarige verdachte.

De verdediging van Tielemans betwijfelde of die zijn strafzaak kan volgen. De rechtbank koos daarom vorig jaar voor het onderzoek door een psychiater. Tielemans kampt met een depressie en mogelijk een trauma, maar volgens de rechtbank is hij goed in staat om de beschuldigingen te begrijpen en zijn verdediging voor te bereiden.

Tielemans werd in 2015 gearresteerd en zat een paar dagen vast. Volgens de aanklager heeft hij zich schuldig gemaakt aan diefstal van 170.000 euro uit de campagnekas van zijn partij, oplichting van een bedrijf en corruptie.

Van 2002 tot 2006 en van 2010 tot 2013 was Tielemans wethouder in Helmond. Aan zijn tweede ambtsperiode kwam een eind vanwege ophef over gedeclareerde taxiritten.

De voormalige wethouder was maandag wederom niet aanwezig bij een tussentijdse zitting van de rechtbank. Volgens zijn advocaat Richard Wagemans is hij vorige week compleet ingestort en herstelt hij nu van een hartinfarct. Een strafzaak is te zwaar voor hem, meent de raadsman.

Wanneer de zaak inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet duidelijk.