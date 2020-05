Proces Taghi ook zonder verdachten zwaarbewaakt

Het proces rond de veronderstelde liquidatiebende van Ridouan Taghi gaat ook zonder verdachten gepaard met extreme veiligheidsmaatregelen. Het gebied rond de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp, waar maandag en dinsdag tussentijdse zittingen plaatsvinden in het proces tegen de in totaal zeventien verdachten, is afgezet door zwaarbewapende en gemaskerde agenten.

Er zijn maandag geen verdachten aanwezig in de bunker. Een aantal, onder wie kroongetuige Nabil B., zal de zaak via een videoverbinding vanuit de gevangenis bijwonen. Anderen, onder wie hoofdverdachte Taghi, hebben op dit moment afgezien van hun recht hun proces bij te wonen. Taghi zit sinds zijn arrestatie vorig jaar in Dubai vast in de extra beveiligde gevangenis in Vught. Zijn zaak komt maandag wel aan bod, maar Taghi laat zijn belangen behartigen door zijn advocaat.

Het procederen op afstand is ingegeven door de coronamaatregelen, die tal van beperkingen opleggen aan rechtszittingen. Verdachten zijn de afgelopen periode veelal in het huis van bewaring gebleven, om op afstand hun zaak bij te wonen.

Enkele advocaten in Marengo hebben vorige week namens hun cliënten geprotesteerd tegen de gang van zaken. Zij dreigden uit protest weg te blijven, omdat de coronamaatregelen zouden leiden tot een oneerlijk proces. De rechtbank is hen tegemoetgekomen en houdt op 27 en 28 mei zittingen voor Marengoverdachten die per se in de zaal aanwezig willen zijn.

Taghi en de zijnen worden beschuldigd van onder meer een reeks liquidaties. De beveiliging rond het proces werd vorig jaar september flink opgeschroefd, na de moord op Derk Wiersum, een van de advocaten van kroongetuige B. Officieren van justitie en rechters worden beveiligd.

Het onderzoek is nog in volle gang, onder meer met het controleren van de betrouwbaarheid van de kroongetuige. Het Openbaar Ministerie zei maandag dat het nog steeds denkt dat in december kan worden begonnen met de inhoudelijke behandeling van de zaak.

Het is de vraag of Saïd R., de vermoedelijke rechterhand van Taghi, bij dat begin aanwezig kan zijn. Hij werd in februari in Colombia opgespoord en vastgezet. Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar dit is een procedure van lange adem. Ook in Colombia gelden coronamaatregelen, die mogelijk extra vertraging opleveren.