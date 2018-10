Proces ontvoering Insiya van start

De rechtbank in Amsterdam begint maandag aan de inhoudelijke behandeling van de strafzaak tegen vijf mannen en een vrouw die worden verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van Insiya Hemani. Het inmiddels vierjarige meisje werd volgens justitie op 29 september 2016 gekidnapt uit de woning van haar oma in de Amsterdamse Watergaafsmeer, het land uitgesmokkeld en meegenomen naar India. Sindsdien leeft het kind daar met haar vader, Shehzad H., een rijke zakenman.

De verdachten zouden handlangers zijn van de vader en de ontvoering op zijn verzoek op touw hebben gezet. Onder hen zijn twee Amerikanen. Bij de ontvoering is volgens het Openbaar Ministerie (OM) geweld toegepast. In de aanloop naar de rechtszaak zijn alle verdachten op vrije voeten gekomen.

De vader van Insiya is ook verdachte en zal in een later stadium afzonderlijk worden vervolgd. Justitie in Nederland heeft om zijn uitlevering gevraagd, maar India heeft dat verzoek afgewezen, aldus een woordvoerder van het (OM).

Pogingen van moeder Nadia Rashid om Insiya terug naar Nederland te krijgen, liepen tot dusver op niets uit. In augustus bepaalde de hoogste rechter in India dat opnieuw moet worden beoordeeld of het meisje terug moet naar haar moeder, zoals aanvankelijk was beslist.