Proces moord op man in Den Hoorn vertraagd

Het proces over de moord in Den Hoorn loopt flinke vertraging op door mogelijk nader onderzoek naar de doodsoorzaak van het slachtoffer, Wil Vogelaar, begin 2018. Daarnaast wil het Openbaar Ministerie opnieuw proberen om hoofdverdachte Vincent de B. (42) uit Didam te laten opnemen voor psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Aanvankelijk zou het proces donderdag beginnen. Maar de rechtbank in Den Haag moet nu eerst besluiten of er meer duiding moet komen van deskundigen.

De B. móet van de rechtbank verschijnen op de volgende zitting, waarschijnlijk 25 oktober. Bij de meeste inleidende zittingen liet hij verstek gaan. De verdachte weigerde eerder medewerking aan een PBC-onderzoek en dat is volgens zijn advocate nog steeds het geval.

Het 59-jarige slachtoffer had veel verschillende drugs in zijn lichaam toen hij stierf en volgens advocaat Yehudi Moszkowicz van een van de drie verdachten, is niet uitgesloten dat hij daaraan is overleden. Het OM verzet zich daartegen en wijst erop dat uit onderzoek blijkt dat Vogelaar is gestorven door steekwonden, bloedverlies en twee klaplongen.