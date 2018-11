Proces moord Milica van Doorn van start

Ruim 26 jaar na de gewelddadige dood van de Zaanse Milica van Doorn begint maandag het proces tegen Hüseyin A. (48) Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan dat hij Van Doorn heeft verkracht en gedood.

Het lichaam van Milica van Doorn (19) werd op 8 juni 1992 gevonden in de vijver van de Sint Jozefkerk in Zaandam. Zij was met messteken om het leven gebracht. De zaak bleef onopgelost. Ook inspanningen van een coldcaseteam, actief vanaf 2003, leidde niet tot een doorbraak. Vorig jaar leidde een DNA-verwantschapsonderzoek de politie naar A. De politie beschikte over een spermaspoor.

A. heeft na zijn arrestatie vorig jaar december onder meer verklaard dat hij in de bewuste nacht een meisje was tegengekomen dat 'klootzak' tegen hem zou hebben geroepen. Hij heeft niet willen ophelderen hoe zijn biologische sporen in het slachtoffer zijn terechtgekomen.

A. is op zeker moment gestopt met verklaren. Op eerdere, inleidende zittingen bij de rechtbank is hij tot dusver niet verschenen. Volgens zijn advocaat maakt hij maandag wel zijn opwachting.

Het proces tegen A. (behalve maandag ook woensdag) vindt plaats in het gerechtsgebouw op Schiphol.