Proces Marengo is van ongekende proporties

Na Ridouan Taghi, de onbetwiste hoofdverdachte in het monsterproces Marengo, zal nu ook de in Colombia opgepakte Saïd R. zijn opwachting gaan maken in de rechtszaal, al is voorlopig niet bekend wanneer. Een stampvolle rechtszaal: het Openbaar Ministerie heeft zestien verdachten voor de rechter gebracht, met evenzoveel advocaten. Het telkens uitdijende onderzoek naar een reeks liquidaties kwam in 2017 op gang, onder meer door de afspraken die justitie met kroongetuige Nabil B. maakte.

Niet eerder kwamen er zo veel moorden aan bod in één proces, met zo veel verdachten. Alles aan Marengo is groot, veel, heftig en uitermate gewelddadig. De structuur en activiteiten van de „geoliede moordorganisatie”, zoals het Openbaar Ministerie de veronderstelde bende van Taghi en Saïd R. omschrijft, worden blootgelegd in tientallen gedetailleerde verklaringen van B. en een enorme hoeveelheid ontsleuteld berichtenverkeer tussen de diverse verdachten. Daarin wordt onomwonden en op veelal bloeddorstige en cynische toon gesproken over het plegen van liquidaties.

Ridouan Taghi is hét gezicht geworden van de nieuwe, heersende generatie in het Nederlandse misdaadmilieu. Een generatie die zich manifesteert in opeenvolgende golven van zeer grof geweld. De internationale cocaïnehandel vormt het decor van de golf aan liquidaties. Taghi en R. wisten lang uit handen van politie en justitie te blijven, maar Taghi werd eind vorig jaar in Dubai opgepakt en R. werd - naar vrijdag bekend werd - in de Colombiaanse stad Medellín gearresteerd.

De moord op Derk Wiersum, een van de twee advocaten van kroongetuige B. in de megazaak, heeft Marengo onder grote druk gezet. Hoewel nog niemand formeel voor het uitvaardigen van de moordopdracht is aangeklaagd, achten politie en justitie het scenario dat Taghi achter ook deze moord zit zeer waarschijnlijk. In het onderzoek zijn enkele verdachten opgepakt, onder wie Anouar T., een neef van Taghi. Na de moord op Wiersum (op 18 september), die een grote schok veroorzaakte, is de beveiliging van onder meer een aantal officieren van justitie en rechters fors opgeschaald.

Het proces Marengo werd al eerder opgeschrikt door een moord: in maart 2018 werd in Amsterdam Nabil B.’s (niet-criminele) broer doodgeschoten, nog geen week nadat justitie had bekendgemaakt dat er een kroongetuigendeal met Nabil B. was gesloten. B.’s overige familieleden zijn ondergedoken. De moordenaar van B.’s broer is in december in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel.

Ook hier geldt het vermoeden dat de moordopdracht is verstrekt door Taghi. Dergelijke vermoedens komen niet uit de lucht vallen. Uit onderschepte communicatie tussen Taghi en vermoedelijke handlangers lijkt af te leiden dat hij geen genade kent met verraders. Taghi zweert met groot gemak wraak en zegt er niet voor terug te deinzen naasten en familie te doden - te „laten slapen”, in uiterst sinister onderwereldjargon.

Op 27 en 28 februari vindt de volgende zittingsronde in Marengo plaats, op 6 maart gevolgd door een zitting waarin alleen Taghi voor het eerst in de extra beveiligde rechtszaal verschijnt.