Proces Marengo: de ene liquidatie na de andere

De rechtbank in Amsterdam houdt donderdag en vrijdag in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp nieuwe, inleidende zittingen in het liquidatieproces Marengo.

Daarin zal onder meer de stand van het onderzoek in de zaak tegen de zestien verdachten worden besproken. Volgens het openbaar ministerie hebben de mannen onder leiding van Ridouan T. een „goed geoliede moordorganisatie” gevormd, verantwoordelijk is voor vijf liquidaties.

De vorige zittingen vonden in december plaats. Toen was hoofdverdachte T. nog voortvluchtig. Een paar dagen later werd hij in Dubai aangehouden. Op 7 februari arresteerde de politie in Colombia T.’s vermoedelijke rechterhand, Saïd R. De uitlevering van R. zal naar verwachting nog maanden duren, T. werd enkele dagen na zijn aanhouding naar Nederland overgebracht.

De proporties van het proces Marengo zijn imposant: een grote groep verdachten en een lange lijst zware verdenkingen. Het proces is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Deze zijn nog eens opgevoerd na de moord op advocaat Derk Wiersum, op 18 september in Amsterdam. Wiersum was een van de advocaten van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. Diens (niet-criminele) broer is eveneens doodgeschoten, in maart 2018. De twee moorden zetten het proces op scherp.

Justitie beschuldigt de verdachten in het proces Marengo van vijf moorden: op Ronald Bakker (september 2015), Samir Erraghib (april 2016), Ranko Scekic (juni 2016), Martin Kok (december 2016) en Hakim Changachi (januari 2017). Daarnaast worden hun diverse pogingen tot moord en deelname aan een criminele organisatie, geleid door Ridouan T., ten laste gelegd

OM: uitlevering Saïd R. gaat nog maanden duren.

Motorbende

Ridouan T. was in 2018 op de hoogte van een aanstaande politie-inval. Vermoedelijk ging het om de actie tegen motorbende Caloh Wagoh in november dat jaar. Dat blijkt uit vertrouwelijke stukken uit het Marengoproces die De Telegraaf heeft ingezien.

De recherche heeft een analyse laten uitvoeren van chats die waren aangetroffen op gegevensdragers van Caloh Wagohleider Delano R. Op 23 oktober 2018 is er een gesprek tussen iemand met de naam Impresiv en een andere persoon. Volgens de recherche is Impresiv een codenaam van T. Uit de chats zou blijken dat ze wisten dat er invallen zouden komen. Vier weken later volgde er een grote operatie tegen Caloh Wagoh.