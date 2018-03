Proces Holleeder verder met verhoor Astrid

Na een pauze van twee weken gaat het strafproces tegen Willem Holleeder maandag weer verder, nu met het getuigenverhoor van zijn jongste zus Astrid. Zij heeft samen met haar zus Sonja bij het Openbaar Ministerie (OM) zeer belastende verklaringen afgelegd over hun broer. Ook maakten zij heimelijk opnamen van hun gesprekken, waarin hij hen regelmatig met de dood bedreigde.

Volgens Willem gaat het om ,,leugens en misselijke verklaringen’ en is Astrid de kwade genius daar achter. Astrid schreef twee boeken over hun leven en ervaringen met de ‘Neus’.

Sonja kwam vorige maand als eerste getuige aan de beurt. Zij zat in een cabine, zodat ze alleen zichtbaar was voor de rechters, de officieren van justitie en de verdediging. Hoewel Holleeder Sonja zijn lievelingszussie noemde, ging het er soms hard aan toe in de extra beveiligde bunker in Osdorp. Zij reageerde soms boos op vragen van de advocaten.

Sonja is ervan overtuigd dat haar broer achter de moord op haar man zit, Cor van Hout, met wie Holleeder ooit biermagnaat Freddy Heineken ontvoerde. De twee zouden ruzie hebben over het deels verdwenen losgeld, dat in prostitutiepanden in Alkmaar was gestopt. Sonja erfde dit criminele vermogen en kocht later bij het OM strafvervolging af.

De verdediging van Holleeder wil weten welke afspraken het OM heeft gemaakt met Sonja over haar medewerking. Hoewel het OM dit niet relevant vond, bepaalde de rechtbank dat deze informatie nog voor de hervatting van het proces op tafel moest komen. Dat is inmiddels gebeurd, meldde het OM vrijdag.

De Neus is aangeklaagd voor het opdracht geven tot een reeks liquidaties. Hij ontkent.