Proces gewelddadige gijzeling alweer vertraagd

Een proces bij de rechtbank in Almelo over een extreem gewelddadige gijzeling heeft vrijdag voor de tweede keer in korte tijd vertraging opgelopen door corona en miscommunicatie. Vorige week vrijdag moest raadsman Yehudi Moszkowicz van een van de twee verdachten vanwege coronaverschijnselen verstek laten gaan, nu ontbrak raadsman Roy van der Wal van de andere verdachte omdat hij waarschijnlijk ook besmet is.

Bovendien bleek er bij de advocaten een misverstand te bestaan over welke zaak vrijdag en welke pas later behandeld zou worden, nadat de rechtbank vorige week had besloten de zaken te splitsen. De techniek liet de rechtbank ook nog in de steek bij een poging om via een skypeverbinding toch nog enige voortgang te boeken.

Het proces liep eerder ook al vertraging op door wrakingsverzoeken, heftige meningsverschillen over de procesgang en het neerleggen van de verdediging door Moszkowicz - waar hij later weer op terug is gekomen.

In deze zaak gaat het om een gijzeling in mei vorig jaar in Almelo waarbij de twee verdachten een man een nacht lang zouden hebben gegijzeld en gemarteld. Volgens het Openbaar Ministerie hadden de twee het slachtoffer onder meer stroomstoten toegediend, gebrandmerkt met tatoeages, met een hamer en andere voorwerpen toegetakeld en bedreigd met een doorgeladen pistool. In de vroege ochtend wist het slachtoffer te ontsnappen en werd hij hevig bloedend op straat aangetroffen. Aanleiding zou een conflict over drugs zijn geweest.