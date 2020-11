Proces duikongeval aangehouden door nieuwe dossierstukken

De strafzaak tegen de vier militairen die betrokken waren bij het dodelijke duikongeval in Curaçao is vrijdag voor onbepaalde tijd aangehouden. Dit als gevolg van het feit dat het Openbaar Ministerie aan het begin van de tweede zittingsdag met nieuwe dossierstukken kwam. De advocaten van de vier vroegen de rechtbank daarop „met pijn in het hart” de al langlopende zaak aan te houden. De militaire kamer van rechtbank willigde dit verzoek in, in het kader van het belang van een eerlijk proces.

Een collega van de vier militairen is op 23 november 2015 tijdens een duikoefening overleden. De vier hebben volgens het OM de dienstvoorschriften overtreden, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan. Deze tweede zittingsdag zou worden begonnen met het horen van twee getuigen over die dienstvoorschriften. Het OM en de verdediging verschillen daarover van mening.

Vlak voor de start van die verhoren kwam het OM met de mededeling dat op het parket documenten waren aangetroffen, waaronder een document waarin deze getuigen al hun visie op deze dienstvoorschriften hadden gegeven. De documenten zaten echter nog niet allemaal in het dossier.

De verdediging was niet te spreken over deze nieuwe wending in de al vijf jaar slepende zaak. „Not amused, grenzend aan schaamteloos, abject”, zo luidden enkele opmerkingen van de raadslieden.

Ook de rechtbank liet weten „onaangenaam verrast” te zijn. Het OM noemde het zelf ook „niet fraai” en bood aan uit de stapel stukken de relevante onderdelen te selecteren, zodat deze selectie direct bekeken kon worden en de verhoren daarna alsnog door kunnen gaan.

De advocaten vonden dat de nieuwe stukken te veel vragen opriepen en te veel onrust veroorzaakten om de zaak voort te kunnen zetten. Zij benadrukten onder meer dat zij de inhoud van de nieuwe documenten niet voor hadden kunnen leggen aan de getuigen die donderdag tijdens de eerste zittingsdag al waren gehoord.

De moeder van het slachtoffer mocht vrijdag nog wel haar spreekrecht uitoefenen. Ze vertelde onder meer hoe blij haar dochter was geweest toen de had gehoord dat ze mee mocht naar Curaçao.

Wanneer de rechtbank het proces voortzet, is nog niet bekend.