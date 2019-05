Proces corrupte politiebaas duurt drie dagen

De rechtbank in Zwolle heeft drie dagen uitgetrokken voor het proces tegen een voormalig politiecommissaris in Eindhoven die ervan wordt beschuldigd dat hij zich heeft laten omkopen door een ondernemer. In ruil voor onder meer reisjes naar Canada en Frankrijk, een verblijf op een kasteel en dure wijnen zou Peter van den E. (58) als politiebaas onder meer opdrachten voor bewakingsapparatuur hebben gegund aan Jan V. (53) uit Leimuiden. Ook V. zelf staat meteen terecht voor omkoping van een ambtenaar.

Daarnaast worden de mannen ook verdacht van valsheid in geschrifte met facturen. Het Openbaar Ministerie (OM) is van plan om tienduizenden euro’s te vorderen van de verdachten. Naast het niet-integer handelen door een, ook nog hooggeplaatste, politieambtenaar wordt hem vooral de lange periode verweten die de corruptie heeft geduurd, van 2010 tot 2016, aldus het OM.

De politiebaas werd in 2016 geschorst en na intern onderzoek in februari van dit jaar ontslagen, wegens ernstig plichtsverzuim en misbruik van zijn bevoegdheden. Het proces begint maandag.