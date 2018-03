Proces coffeeshopbaas kan nog niet beginnen

De strafzaak tegen voormalig coffeeshopbaas Johan van Laarhoven, die vastzit in Thailand, kan nog steeds niet beginnen. De rechtbank in Breda heeft dat volgens zijn advocaten woensdag bepaald tijdens een besloten zitting. De rechtbank oordeelde naar hun zeggen dat Van Laarhoven het recht heeft om aanwezig te zijn bij zijn strafzaak en dat zit er voorlopig niet in, omdat hij pas eind dit jaar om uitlevering aan Nederland kan vragen.

Vorig jaar wilde de aanklager ook al beginnen met de strafzaak, maar toen werd de dagvaarding van Van Laarhoven op het laatste moment ingetrokken om te kijken of het mogelijk was dat hij bij zijn proces kan zijn, zoals hij wil.

Advocaat Gerard Spong noemde het woensdag een klinkende overwinning dat de rechter heeft bepaald dat Van Laarhoven naar Nederland moet komen voor zijn strafzaak.

Eind dit jaar kan de 57-jarige Tilburger om uitlevering vragen maar volgens zijn advocaten duurt het dan nog zeker een half jaar of mogelijk nog veel langer voordat Thailand hem laat gaan.

Van Laarhoven zit sinds 2014 in een Thaise gevangenis, omdat hij daar is veroordeeld voor witwassen van het geld dat hij met coffeeshops in Tilburg en Den Bosch heeft verdiend.

In Nederland is Van Laarhoven een van de hoofdverdachten in de strafzaak tegen de coffeeshopketen die hij heeft opgericht. Samen met de drie andere leidinggevenden wordt hij beschuldigd van witwassen, oplichting, belastingfraude en deelname aan een criminele organisatie.