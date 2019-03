Proces aanslag Panorama op 20 en 21 mei

De inhoudelijke behandeling van het proces over de aanslag op weekblad Panorama is op 20 en 21 mei. Dat werd bekend tijdens een niet-inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Amsterdam.

Tijdens een vorige zitting werd er nog van uitgegaan dat de zaak in juni zou worden behandeld.

Voor de beschieting met een antitankwapen op het kantoor van Panorama in Amsterdam-Sloterdijk op 21 juni vorig jaar zitten drie mannen vast. Ze ontkennen allemaal hun betrokkenheid. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft ze onder meer poging tot moord in vereniging en verboden wapenbezit ten laste gelegd. De aanklaagster sprak eerder van een „aanval op de persvrijheid”.

Bij de aanslag raakte niemand gewond. De ochtend erna werd Richard Z. (42) uit Woerden aangehouden op verdenking van het coördineren van de beschieting. De politie arresteerde later medeverdachten John P. (46) uit Spijkenisse en Mike van den B. (25) uit Rotterdam. Volgens het OM is P. verantwoordelijk voor de beschieting, samen met Van den B. De drie zijn lid van de Woerdense motorclub Caloh Wagoh Main Triad, waarvan Z. president is.

De advocaten van de mannen vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten tot aan de inhoudelijke behandeling. Die meende echter dat er nog voldoende redenen waren om de verdachten vast te houden.