Problemen op de weg door de storm

De zware storm leidt hier en daar tot problemen op de weg. Zo is de Afsluitdijk bij Kornwerderzand woensdag nog altijd grotendeels afgesloten. Slechts een rijstrook is open, omdat een instabiele steiger dreigt om te waaien. Dat zorgt volgens de ANWB al vroeg in de ochtend voor flinke vertraging. Het blijft nog wel even waaien: het KNMI waarschuwt voor zware windstoten aan de kust en in het IJsselmeergebied.

De N302 tussen Enkhuizen en Lelystad is dicht. Door de harde wind is de situatie op de dijk te gevaarlijk. Op de A32 tussen Heerenveen en Meppel moeten chauffeurs bij Steenwijk over de vluchtstrook vanwege een losgeschoten aanhanger.