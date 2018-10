Problemen op A2 na kantelen truck

Een gekantelde vrachtwagen veroorzaakt bij Roosteren (Limburg) veel ellende op de A2. Twee van de drie rijstroken richting Eindhoven zijn dicht om het voertuig te legen en weg te halen.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag. Rijkswaterstaat verwachtte aanvankelijk dat de weg in de loop van de avond zou kunnen worden vrijgegeven. Een woordvoerster meldde later dat dit vermoedelijk pas in de nacht van maandag op dinsdag gaat gebeuren, omdat een vloeistof uit de vrachtwagen is gaan lekken. Die wordt eerst uit het voertuig gehaald. „Voor zover bekend gaat het niet om een vloeistof die schadelijk is voor de gezondheid”, aldus de woordvoerster.

Pas na het verwijderen van de vloeistof, wordt de vrachtwagen geborgen. Daarna moet nog worden gekeken of er schade aan het wegdek is.