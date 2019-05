Op de A15 richting Nijmegen is een vrachtwagen gekanteld tussen Dodewaard en Andelst. Vanwege de bergingswerkzaamheden is de snelweg tot 09.00 uur dicht, meldt de ANWB. Verkeer richting Nijmegen kan het beste omrijden via Den Bosch (A2, A59 en A50).

In de richting van Gorinchem is vanwege hetzelfde ongeval de linkerrijstrook op de A15 afgesloten. Dat zorgt voor een file.