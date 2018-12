Problemen met water Zuidwest-Friesland voorbij

De problemen met de watervoorziening in Zuid-West Friesland zijn opgelost. Volgens een woordvoerster van Vitens zou iedereen om 18.00 uur weer water moeten hebben. „Het moet op plekken nog wel op druk komen, maar voor het avondeten moet het goed komen.”

Naar schatting honderdduizenden huishoudens in Zuidwest-Friesland hadden ongeveer drie uur geen water of te maken met een lage waterdruk als gevolg van een technisch probleem bij drinkwaterproductiebedrijf Spannenburg van Vitens, in de Friese plaats Tjerkgaast.

Het probleem was het gevolg van een stroomstoring die zondagochtend optrad.

Mensen kunnen wellicht nog even last hebben van een sputterende kraan, mogelijk komt er eerst bruin water uit de kraan. Vitens adviseert: „Draai dan de kraan open en laat het water lopen tot het weer helder is. Dit duurt meestal niet lang. Bruin water ziet er niet fris uit, maar is niet schadelijk voor uw gezondheid.”