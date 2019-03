Problemen met tellen stemmen Hilvarenbeek

De Brabantse gemeente Hilvarenbeek heeft donderdagochtend vroeg opnieuw de uitgebrachte stemmen voor de Provinciale Statenverkiezingen geteld. Volgens een woordvoerster bleek de telling bij twee stembureaus niet te kloppen.

Bij het opgemaakte proces-verbaal van de bureaus bleek dat het aantal uitgebrachte stemmen per partij niet klopte met het aantal getelde stembiljetten. Omdat het al laat was besloot de gemeente het opnieuw tellen uit te stellen tot ’s ochtends vroeg. Rond 8.00 was uiteindelijk de definitieve uitslag bekend.

In Hilvarenbeek, met ruim 15.000 inwoners, was het CDA de grootste partij. De christendemocraten kregen zestien stemmen meer dan de VVD.

Ook in de gemeente Dongen ging het tellen niet helemaal goed. Bij een aantal stembureaus volgde een hertelling, waardoor de uitslag pas om 3.30 uur volgde. In de Brabantse gemeente werd de VVD de grootste partij, gevolgd door Forum voor Democratie en het CDA.