Problemen Limburgse tehuizen grotendeels verholpen

De gezondheidsinspectie stopt met het verscherpt toezicht op twee tehuizen voor mensen met dementie van Stichting Proteion. De stichting heeft de problemen op de vestigingen in het Limburgse Horn en Venlo grotendeels verholpen.

Volgens de inspectie weten de zorgverleners inmiddels precies wie hun cliënten zijn. Ook zijn hun behoeften nu duidelijk opgenomen in dossiers. De inzet en deskundigheid van het personeel zijn ook verbeterd.

De situatie is nog niet optimaal, maar daar wordt aan gewerkt: „De zorgaanbieder is zich ook bewust dat verdere verbeteringen nog nodig zijn. De inspectie heeft er voldoende vertrouwen in dat Proteion deze verbeteringen op eigen kracht behoudt en waar nodig verder doorvoert”, aldus de inspectie.