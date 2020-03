‘Problemen dreigen voor kinderopvang door meivakantie’

De kinderopvang dreigt in de problemen te komen nu de scholen tot en met de meivakantie dicht blijven en de kinderopvang na 28 april weer open zou kunnen gaan. Dat stelt de brancheorganisatie kinderopvang. „De maatregelen van het kabinet geven onvoldoende duidelijkheid over de situatie in de meivakantie. Als de kinderopvang na 28 april opengaat terwijl de scholen in de meivakantie gesloten zijn, wordt de kinderopvang overvraagd. Zij zou dan moeten voorzien in reguliere opvang, vakantieopvang en noodopvang”, aldus de organisatie.

Dinsdagavond is al spoedoverleg geweest tussen brancheorganisaties, de belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) en de staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). De samenwerkende kinderopvangorganisaties zeggen daarin hun zorgen duidelijk kenbaar te hebben gemaakt. ’Kinderopvang en onderwijs dienen te worden gelijkgeschakeld, met oog voor het belang van ouders en kinderen”, aldus de organisaties. Donderdag komt er een vervolggesprek met de staatssecretaris.

BOinK verwacht dat de kinderopvang nog minstens drie weken langer als noodopvang zal fungeren voor kinderen van ouders uit de vitale beroepen en kinderen die thuis niet veilig zijn. „Die kinderen moeten er zo min mogelijk last van hebben. De motivatie is het zo goed en leuk mogelijk te doen”, aldus voorzitter Gjalt Jellesma.

„Het verlengen van de maatregelen komt niet als een verrassing. We zagen het wel aankomen. Ik houd er rekening mee dat het nog langer duurt, omdat de meivakantie er ook aankomt”, aldus Jellesma, die snapt dat het zwaar is voor veel ouders met jonge kinderen. „De reguliere opvang is er niet. Het is pittig als je thuiswerken moet combineren met de opvoeding en verzorging van jonge kinderen.”